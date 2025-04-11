Что известно об онлайн-премьере драмы «Кончится лето»

Онлайн-кинотеатр Kion раскрыл цифровую дату выхода фильма «Кончится лето». Драму с Юрой Борисовым можно будет посмотреть на стриминге уже 12 апреля.

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Видео доступно на YouTube-канале Вольга. Права на видео принадлежат «Вольге».

Таким образом, «Кончится лето» доберётся до онлайн-кинотеатров спустя 45 дней после выхода в прокат. За этот срок фильм заработал скромные 53 млн рублей, получив высокие отзывы от критиков и зрителей.

Сюжет ленты рассказывает о парне по имени Кеша, который возвращается в родной посёлок после пребывания в тюрьме. Там он устраивается работать на золотодобывающую артель, откуда его вскоре увольняют. Чтобы отомстить тем, кто его кинул, Кеша крадёт золото и пускается в бега, взяв с собой младшего брата Тиму.

Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов («Анора») и Макар Хлебников («Дети перемен»). Режиссёрами выступили Максим Арбугаев («Выход») и Владимир Мункуев («Нуучча»).