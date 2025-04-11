Опубликовано расписание выхода сериала «Урок»

Уже 25 апреля состоится премьера сериала «Урок» — нового оригинального проекта Okko. Шоу расскажет об успешном музыканте Антоне, который теряет всё после того, как в аварии погибает его девушка. Теперь герою предстоит вернуться в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.

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В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 13 июня.

Расписание выхода сериала «Урок» от Okko

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