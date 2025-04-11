Опубликовано расписание выхода сериала «Урок»

Расписание выхода сериала «Урок» с Юрой Борисовым
Уже 25 апреля состоится премьера сериала «Урок» — нового оригинального проекта Okko. Шоу расскажет об успешном музыканте Антоне, который теряет всё после того, как в аварии погибает его девушка. Теперь герою предстоит вернуться в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин — он предлагает ему стать учителем в школе и начать вникать в проблемы подростков.
В первый сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 13 июня.
Расписание выхода сериала «Урок» от Okko
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 25 апреля
- 2-я серия 2 мая
- 3-я серия 9 мая
- 4-я серия 16 мая
- 5-я серия 23 мая
- 6-я серия 30 мая
- 7-я серия 6 июня
- 8-я серия 13 июня