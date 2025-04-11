О победе российских гандболисток в Рио-2016 снимут фильм

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев сообщил, что в ближайшее время начнутся съемки фильма, который расскажет о победе российских гандболисток на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

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«Мы вошли в активную фазу работы над гандбольным проектом. Сейчас работаем над окончательной версией сценария. Первые съемки запланированы на ноябрь, основные — на весну 2026 года. Скорее всего, к 10-летнему юбилею победы на Олимпиаде в Бразилии мы не успеем завершить работу над фильмом, но какие-то фрагменты уже покажем. Мы вошли в активную фазу работы над гандбольным проектом. Режиссер будущего фильма еще не утвержден, этот вопрос решится в ближайшее время», — приводит слова Шишкарева агентство ТАСС.

Женская сборная России по гандболу стала чемпионом Олимпиады-2016, переиграв в финальном матче команду Франции со счетом 22:19.