Омбудсмен поднял вопрос традиционализма в фильмах и сериалах

В российских фильмах и телепрограммах измены становятся гвоздем сюжета, сказала в эфире НСН Ирина Волынец, напомнив кинодеятелям о смертных грехах.

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Российские фильмы и сериалы учат подростков относиться к изменам с юмором и огоньком, заявила на пресс-конференции в НСН уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

«Сегодня все мы являемся продуктами своего времени. Посмотрите на окружающее нас медиапространство – какие там смыслы, парадигмы? У нас сегодня в принципе измена не является общественно порицаемым явлением. Если еще совсем недавно люди жили по заповедям, а прелюбодеяние – это смертный грех, то сейчас фильмы, сериалы, передачи – это же полное дно! Многие из них, даже идущие в прайм-тайм, связаны с изменами, которые являются гвоздем сюжета, вокруг которого все вертится. При этом очень часто тот, кому изменяют, представляется, как некий недотепа, либо как человек, на котором можно заработать деньги или ввести его в заблуждение», – сказала Волынец.

По ее словам дети и подростки берут пример с героев сериалов, «обеляющих» измены.

«Эти сериалы смотрят, в том числе, и дети. Например, подростки любят сериал "Кухня", в котором "все со всеми". Там чуть ли не половина героев сменила своих партнеров, но это не считается чем-то из ряда вон выходящим, а преподносится с юмором и огоньком», – возмутилась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.

Психолог Анна Баленко ранее объяснила в пресс-центре НСН, почему кажется, что мужчины изменяют больше женщин.