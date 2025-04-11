Опубликован трейлер фильма Hallow Road

Трейлер фильма Hallow Road представила 10 апреля 2025 года кинокомпания Universal Pictures. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в драматическом триллере режиссера Бабака Анвари исполнили Розамунд Пайк, Мэттью Риз и Меган Макдоннелл, а также снялись Пол Тилак и Стивен Джонс.

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Двое родителей поздно ночью получают тревожный звонок от своей дочери-подростка, которая только что случайно сбила пешехода на пустынном шоссе, — сообщается в синопсисе. — Они прыгают в машину, мчась изо всех сил, чтобы добраться туда, прежде чем кто-то еще наткнется на место происшествия. По мере того, как они погружаются глубже в ночь, тревожные откровения грозят разрушить семью, поскольку вскоре они понимают, что они, возможно, не единственные, кто едет по Hallow Road.

Премьера фильма состоялась в марте на кинофестивале SXSW, где он получил положительные отзывы критиков. В мировой прокат Hallow Road выходит 16 мая.