Вышел трейлер фильма «Вниз»

Первый трейлер фильма «Вниз» обнародовала 11 апреля 2025 года кинокомпания «Централ Партнершип». Главные роли в триллере режиссера и сценариста Марюса Вайсберга сыграли Егор Крид, Анфиса Черных и Игорь Миркурбанов.

© Кадр из трейлера

Производством занимались «Централ Партнершип» и «Вайс Фильм», при поддержке Фонда кино. Генеральные продюсеры картины – Вадим Верещагин и Марюс Вайсберг.

Молодая пара в день своей свадьбы, по дороге в аэропорт и с мечтами о медовом месяце, застревает в лифте на 60-м этаже столичного небоскреба в «Москва-Сити» с очень подозрительным незнакомцем, — сообщается в синопсисе. — Тот знает про них все. Случайности не случайны. В замкнутом пространстве так легко стать жертвой безумца. И так сложно выбраться из смертельной ловушки и попасть вниз…

«Я давно хотел снять свой фильм ужасов, в котором я хотел принимать участие не как актер, а как продюсер и режиссер, — признается Егор Крид, для которого это вторая главная роль в кино после комедии "(НЕ)идеальный мужчина". — Марюс Вайсберг прислал мне сценарий, который давно мечтал снять и который выиграл все возможные награды, как лучший сценарий. Я его прочитал, и он мне понравился тем, что там есть элементы триллера, немножко хоррора и немножко драмы. Тем самым Марюс со своим сценарием меня подкупил принять участие лично в его картине. Съемки были очень-очень сложные и физически, и эмоционально. Поэтому мы выживали там, как могли».

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В российский прокат «Вниз» выйдет 11 сентября.