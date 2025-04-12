Какой мультфильм стал самым ожидаемым этой весной?

Сколько же новинок подготовила для нас эта весна: и фильмы, и мультфильмы — всё, что душе угодно. В основной статье мы осветили все ожидаемые премьеры среди полнометражной анимации и предложили вам выбрать фаворита. Голосование окончено, теперь настало время подвести итоги.От последнего места к первому будут двигаться наши борцы за первенство среди фанатских ожиданий. Победителя ищите внизу, мы же расскажем обо всех по порядку.

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№ 11: «Джунгли юрского периода»

Последнее слово: На последнем месте звери, инопланетяне и динозавры. Удивительно, что этот сложно вообразимый коктейль из всего, что нравится детям, замыкает наш топ.

№ 10: «Фея и каменный тролль»

Последнее слово: наивная рисовка, магия и сюжет, обещающий возвращение в детство. Видимо, призыв отложить гаджеты не нашёл отклика в сердцах зрителей.

№ 9: «Дикая семейка»

Последнее слово: тропики и семейные ценности. Вкупе со своеобразным визуалом анимационный фильм о приключениях Керии находится в тройке финалистов (с конца).

№ 8: «Пираты опасного моря: Капитан Клык»

Последнее слово: морские просторы, ветер в парусах и самый настоящий дракон! Пираты и их захватывающие приключения захватывают восьмое место.

№ 7: «Маракуда»

Последнее слово: какое же обилие тропических настроений ждёт зрителей этой весной! Сын вождя, нашедший священную птицу и получивший от неё особый дар, попадает на седьмую строчку нашего топа.

№ 6: «Кроссы»

Последнее слово: история о кроссовках уверенно встала на шестую строку. Да-да, это мультфильм про ботинки, вам не показалось.

№ 5: «200% волк»

Последнее слово: Приключения оборотня приобретают космический масштаб: Фредди Люпин и его очередная попытка стать волком занимают пятое место в нашем топе.

№ 4: «Зверопоиск»

Последнее слово: совсем чуточку не дотянул до тройки финалистов Свин. И, пока он на всех порах мчит за Слонихой, мы переходим к самым-самым ожидаемым мультфильмам.

№ 3: «Царь царей»

Последнее слово: открывает тройку лидеров экранизация повести Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего», где библейские сюжеты пересказаны от лица мальчика. Анимационная лента об Иисусе удивляет звёздным составом и заслуживает высокий уровень зрительских ожиданий.

№ 2: «Ганзель и Гретель: Миссия „Спящая красавица“»

Последнее слово: очередная опасная миссия агента Гретель и её брата Ганзеля уверенно располагается на втором месте, а герои ищут способ помочь принцессе снять сонное проклятие, ни с кем не целуясь.

Последнее слово: игрушки мальчика Ромы не могут дождаться новых приключений, а мы с вами — их появления на экранах! Вот и самый ожидаемый мультфильм-победитель, поздравляем.Спасибо за прочтение и ваши голоса! Ознакомиться с другими нашими подборками мультфильмов и итогами голосований вы можете здесь.