Какой мультфильм стал самым ожидаемым этой весной?
Сколько же новинок подготовила для нас эта весна: и фильмы, и мультфильмы — всё, что душе угодно. В основной статье мы осветили все ожидаемые премьеры среди полнометражной анимации и предложили вам выбрать фаворита. Голосование окончено, теперь настало время подвести итоги.От последнего места к первому будут двигаться наши борцы за первенство среди фанатских ожиданий. Победителя ищите внизу, мы же расскажем обо всех по порядку.
№ 11: «Джунгли юрского периода»
Последнее слово: На последнем месте звери, инопланетяне и динозавры. Удивительно, что этот сложно вообразимый коктейль из всего, что нравится детям, замыкает наш топ.
№ 10: «Фея и каменный тролль»
Последнее слово: наивная рисовка, магия и сюжет, обещающий возвращение в детство. Видимо, призыв отложить гаджеты не нашёл отклика в сердцах зрителей.
№ 9: «Дикая семейка»
Последнее слово: тропики и семейные ценности. Вкупе со своеобразным визуалом анимационный фильм о приключениях Керии находится в тройке финалистов (с конца).
№ 8: «Пираты опасного моря: Капитан Клык»
Последнее слово: морские просторы, ветер в парусах и самый настоящий дракон! Пираты и их захватывающие приключения захватывают восьмое место.
№ 7: «Маракуда»
Последнее слово: какое же обилие тропических настроений ждёт зрителей этой весной! Сын вождя, нашедший священную птицу и получивший от неё особый дар, попадает на седьмую строчку нашего топа.
№ 6: «Кроссы»
Последнее слово: история о кроссовках уверенно встала на шестую строку. Да-да, это мультфильм про ботинки, вам не показалось.
№ 5: «200% волк»
Последнее слово: Приключения оборотня приобретают космический масштаб: Фредди Люпин и его очередная попытка стать волком занимают пятое место в нашем топе.
№ 4: «Зверопоиск»
Последнее слово: совсем чуточку не дотянул до тройки финалистов Свин. И, пока он на всех порах мчит за Слонихой, мы переходим к самым-самым ожидаемым мультфильмам.
№ 3: «Царь царей»
Последнее слово: открывает тройку лидеров экранизация повести Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего», где библейские сюжеты пересказаны от лица мальчика. Анимационная лента об Иисусе удивляет звёздным составом и заслуживает высокий уровень зрительских ожиданий.
№ 2: «Ганзель и Гретель: Миссия „Спящая красавица“»
Последнее слово: очередная опасная миссия агента Гретель и её брата Ганзеля уверенно располагается на втором месте, а герои ищут способ помочь принцессе снять сонное проклятие, ни с кем не целуясь.
№ 1: «Геройчики. Незваный гость»
Последнее слово: игрушки мальчика Ромы не могут дождаться новых приключений, а мы с вами — их появления на экранах! Вот и самый ожидаемый мультфильм-победитель, поздравляем.Спасибо за прочтение и ваши голоса! Ознакомиться с другими нашими подборками мультфильмов и итогами голосований вы можете здесь.