Завершились съемки нового сезона сериала «Ухожу красиво»

Съемки второго сезона экшн-сериала "Ухожу красиво" завершились в Москве 10 апреля. Производством проекта занималась кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии" для линейки Wink Originals.

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Во втором сезоне трагикомедийного сериала главную роль вновь исполнил Владимир Яглыч. Вместе с ним в проекте снялись Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе. К актерскому составу присоединился Александр Половцев. Всего в новом сезоне десять серий, выход запланирован в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

По сюжету герой Яглыча Борис после продолжительного пребывания в больнице возвращается домой, где его ждет непростой разговор с супругой. На фоне семейных перемен герой пытается наладить отношения с дочерью и отвратить ее от службы в полиции. В сезоне запланированы сцены с автомобильными погонями и трюками на вертолетах. Как и в первом сезоне, Яглыч исполнил большинство трюков сам.

Режиссером-постановщиком выступил Миша Поляков. Авторами сценария стали Дмитрий Скачков, Егор Завьялов и Павел Воронин. В числе продюсеров проекта - Андрей Шишканов, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Антон Володькин и Александр Косарим.

Первый сезон сериала вышел в 2023 году и получил высокие оценки зрителей. Сериал входит в линейку Wink Originals, в которую также входят проекты "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер" и "Балет".