Появился новый трейлер самурайского боевика «Торнадо»

Самурайский боевик "Торнадо" получил новый трейлер. Выход ленты в российский прокат планируется 29 мая.

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Действие сюжета разворачивается в Шотландии в 1790-х годах. Юная девушка мстит банде Шугармена за убийство отца, сначала украв у них золото, а потом используя самурайские навыки, чтобы дать отпор.

Режиссером проекта выступил Джон Малкин ("Строго на Запад"). Роли в ленте исполнили Мацуки Кимура, Тим Рот, Дуглас Расселл, Джек Лауден и другие.

Фильм "Торнадо" уже получил положительные отзывы критиков за сюрреалистичную атмосферу, абсурдный юмор и харизматичную главную героиню.