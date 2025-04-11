На ТНТ стартует новый сезон юмористического шоу "Однажды в России"

Сегодня на ТНТ стартует новый сезон популярного сатирического шоу "Однажды в России". Премьера состоится в 20:00.

© Российская Газета

В первом выпуске вернутся Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Михаил Стогниенко, Валерий Равдин, Яна Кошкина, Александр Пташенчук, Иван Брагин и многие другие.

Они представят свои свежие миниатюры на "наболевшие темы" и расскажут о реальных проблемах, которые удалось решить с помощью шоу.

По словам Дениса Дорохова в этом сезоне участники "стали ещё более честными, дерзкими и, конечно, смешными".