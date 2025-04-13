Стали известны детали второго сезона сериала «Больница Питт»

Создатели популярной медицинской драмы HBO «Больница Питт» уже готовятся к выпуску второго сезона, несмотря на то, что зрители еще не отошли от финала первого. Премьера продолжения сериала с Ноа Уайли в главной роли запланирована на январь 2026 года, а события развернутся 4 июля — в один из самых травмоопасных праздников в США. День независимости традиционно сопровождается массовыми запусками фейерверков, часто приводящими к серьезным травмам, ожогам и другим повреждениям. Как намекают создатели, зрители могут ожидать множество случаев с «оторванными конечностями».

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Сюжет второго сезона начнется примерно через 10 месяцев после событий первого сезона. Как рассказал создатель сериала Р. Скотт Геммилл в интервью TV Line, зрители увидят «первый рабочий день Лэнгдона после возвращения», предположительно после прохождения курса лечения от наркозависимости.

«Мы узнаем обо всех героях, когда Лэнгдон будет наверстывать упущенное. Все получили повышение или перешли на следующий уровень. Мы увидим всех, по большей части, некоторые будут работать в разное время и разные смены, но это практически та же команда», — пояснил Геммилл о судьбе новых сотрудников: доктора Виктории Джавади (Шабана Азиз), Мел Кинг (Тейлор Дирден), доктора Тринити Сантос (Иза Брионес) и Денниса Уитакера (Герран Хауэлл).

Возвращение ожидает и медсестру Дану Эванс (Кэтрин ЛаНаса), которая, казалось бы, решительно покинула больницу в финале первого сезона. Ноа Уайли подтвердил ее участие во втором сезоне, шутливо заметив:

«Очевидно, я не могу избавиться от Кэтрин».

При этом создатели предупреждают о возможных значительных изменениях в составе персонажей. Ноа Уайли, ветеран медицинской драмы «Скорая помощь», отметил:

«Одна из сложностей при создании реалистичного сериала о больнице заключается в том, что не все остаются в больнице навсегда. Чем дольше идет шоу, тем больше нам придется примиряться с реальностью того, где люди могли бы быть — не только с точки зрения их эмоциональной жизни в больнице, но и где они были бы в своем профессиональном развитии».

Геммилл подтвердил, что во втором сезоне «мы представим пару новых персонажей», подчеркнув, что «в больнице всегда появляются новые люди. Это даст нам новую динамику».

«Больница Питт» — медицинская драма HBO, показывающая один день из жизни вымышленной Питтсбургской травматологической больницы, а каждая серия – это события одного часа.