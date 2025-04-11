Стало известно, в каком жанре будет следующий фильм по «Звездным войнам»

Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой пообщался с журналистами издания Business Insider. В ходе разговора шоураннер заявил, что Disney работает над хоррором по вселенной «Звёздных войн».

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Правда, Гилрой не уточнил, в каком формате будет выполнен проект: фильма или сериала. Сама Disney пока никак не прокомментировала слова шоураннера.

«Они этим занимаются [хоррор-проектом по "Звёздным войнам"]… Думаю, что работа над ним уже идёт, да».

Второй сезон «Андора» стартует уже 22 апреля в онлайн-кинотеатре Disney+. Финальные эпизоды выйдут 13 мая, они плавно подведут события шоу к фильму «Изгой-один: Звёздные войны. Истории».