Когда выйдет фильм о событиях СВО «Алдан»

Художественный фильм о событиях специальной военной операции (СВО) под названием «Алдан» выйдет в российский кинопрокат 1 мая 2025 года, сообщила пресс-служба проекта.

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Производство фильма было инициировано главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым и губернатором Запорожской области Евгением Балицким. В съемках участвовали бойцы батальона имени Судоплатова.

В фильме снялись известные актеры, включая Ивана Охлобыстина и Дмитрия Дюжева.

Также участие в проекте принял чемпион мира по джиу-джитсу и общественный деятель Джефф Монсон, передает «Радиоточка НСН».