Чем удивит зрителей второй сезон сериала «Один из нас»

13 апреля на HBO стартует второй сезон сериала «Одни из нас» по одноименной сверхпопулярной видеоигре — и это, возможно, самое ожидаемое телевизионное зрелище года. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о продолжении приключений Джоэла и Элли в мрачном мире американского постапокалипсиса.

О чем второй сезон сериала «Одни из нас»?

Создатели сериала столкнулись с трудностью работы сразу с двумя пластами материала: необходимо было отталкиваться от той драматургии и тех образов, которые зрители увидели в первом сезоне, но при этом сохранить и сюжет игры The Last of Us Part II. В итоге получился уникальный продукт, как заявляют сами шоураннеры.

Напомним, что в финале первого сезона Джоэл доставил Элли к «Цикадам», надеявшимся с ее помощью создать вакцину от зомбифицировавшей мир кордицепсной инфекции. Узнав, что операция по извлечению кордицепса из ее мозга станет для девочки летальной, герой забрал свою юную спутницу силой и спасся вместе с ней, не пощадив никого из тех, кто попытался их остановить. События второго сезона разворачиваются уже спустя пять лет после этих событий: Элли и Джоэл живут в общине его младшего брата Томми. В какой-то момент в округе появляются таинственные незнакомцы, и Элли со своей подругой Диной отправляются на их поиски.

Кто появится в новых сериях?

Педро Паскаль вернулся к роли Джоэла Миллера, которая превратила его в одного из секс-символов поколения. Главный секрет работы актера над ролью в «Одни из нас», по мнению критиков, заключается в том, что в сериале Джоэл показан более физически уязвимым, чем в игре: он глух на одно ухо и у него больные колени. Это позволяет расширить драматический потенциал персонажа, делая его ближе к зрителю. Сироту Элли вновь сыграла Белла Рамзи. По сравнению с первым сезоном отношения с Джоэлом стали более напряженными — она далеко не всегда его слушается, но все еще нуждается в эмоциональной близости. Кроме того, она заводит близкие отношения с девушкой из общины — Диной (ее сыграла Изабела Мерсед), с которой в игре связан один из самых драматичных эпизодов.

Известно, что в сериале появится еще один центральный персонаж игры — Эбби Андерсон в исполнении Кейтлин Дивер. Несмотря на молодость, это опытная воительница, которая стремится отомстить за тех, кого любила. На съемках к актрисе была приставлена дополнительная охрана из-за неоднозначного восприятия героини фанатами игры. Младший брат Джоэла Томми живет в одной из общин в Джексоне (штат Вайоминг) со своей беременной женой. По словам актера Гэбриела Луны, во втором сезоне его персонаж переживет «антиэволюцию».

Чем продолжение сериала отличается от сюжета игры?

Продолжение «Одних из нас» основано на второй игре серии — The Last of Us Part II, которая вышла в 2020 году. Нил Дракманн заявил, что для адаптации всей франшизы понадобится несколько сезонов, а Крэйг Мейзин добавил, что не хочет, чтобы сюжет сериала опережал ход событий первоисточника. Позже он подтвердил, что у проекта точно будет третий сезон и, возможно, даже четвертый. Создатели признавались, что в «Одних из нас» они смогли уделить внимание сюжетным линиям, которые не сработали в оригинальных играх, благодаря специфике телевизионного формата. Также известно, что во втором сезоне больше внимания будет уделено зараженным и их мутациям.

«Мы не чувствуем себя ограниченными исходным материалом. Иногда сюжет будет отличаться радикально, а порой — повторять события игры. Все будет показано по-своему, не в точности как в игре», — Крэйг Мейзин, шоураннер сериала.

Сценарии всех эпизодов были завершены еще в апреле 2023 года, тогда же был составлен полный план съемочного процесса, однако на дальнейшую работу над проектом повлияла забастовка гильдии сценаристов. Мейзин написал и сдал продюсерам драматургическую основу первого эпизода за 90 минут до ее начала. Сам шоураннер заявлял, что старался закончить работу над всем сезоном так, чтобы приступить к съемкам сразу после завершения тяжб между голливудскими студиями и гильдией сценаристов. Второй сезон, по его словам, посвящен в первую очередь темам мести, тогда как первый был во многом посвящен безусловной любви.

Что говорят о втором сезоне «Одни из нас»?

После публикации в сети небольшого отрывка из второго сезона сериала, некоторые фанаты оригинальной игры остались в недоумении или даже ярости. В нем Элли, разговаривая с Томми, напоминает, что у нее есть иммунитет от зараженных, а Томми просит девочку не поднимать этот вопрос, так как они его «не обсуждают». В ответ героиня назло брату Джоэла начинает кричать про наличие иммунитета во все горло. Комментаторы сошлись во мнении, что такое поведение не только сильно расходится с характером персонажа игры, но и просто лишено логики: между событиями первого и второго сезонов прошло несколько лет, а девочка, по мнению критиков, ведет себя так, будто только что вышла из финальной сцены оригинала.

Также многие фанаты The Last of Us: Part II потребовали сменить актрису, исполняющую главную роль: их не устраивает, что внешне и психологически героиня в исполнении Рамзи не претерпела никаких изменений, несмотря на все пережитые события. Например, в первоисточнике модель Элли была довольно сильно переработана, чтобы показать ее трансформацию с течением времени.

Критики, которые уже успели посмотреть сериал на закрытых показах, высоко оценили второй сезон «Одних из нас». Новые серии хвалят за зрелищность, масштабность, драматизм и сложную природу героев. Однако даже среди восторженных оценок встречаются отзывы, отмечающие минусы продолжения. В частности, многих разочаровало решение разделить сюжет игры на два сезона сериала, а также способ ввода новых персонажей в сюжет: якобы Эбби, которая в игре мгновенно захватывает внимание и приковывает к себе интерес, здесь кажется искусственно встроенной в происходящее.

«Притворяться, что сериал выходит за рамки своей оригинальной эстетики, значит не замечать дыру в центре сюжета, где должны быть проницательность, сложность и яркие персонажи второго плана. Вместо этого эпизоды заполняются затяжными моментами сражений с зомби и длинными безмолвными сценами», — Джуди Берман, критик издания Time.

Стоит ли ждать продолжения?

HBO уже подтвердил продление сериала на третий сезон, несмотря на то что вторая часть еще даже не вышла. Однако Крэйг Мейзин уверен: чтобы раскрыть историю Джоэла и Элли полностью, нужно минимум три сезона. Шоураннер также заявил, что допускает продление проекта и на четвертый. Будет ли его сюжет сосредоточен на событиях игры или предложит свою версию завершения этой эпичной и трагической драмы, существующей в мире зомби-апокалипсиса? Ответ пока не знает никто, возможно, даже создатели сериала.