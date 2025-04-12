Пять фильмов про крутых парней

Скучаете по Шварценеггеру и Сталлоне? Эти 5 крутых фильмов точно для вас!
Скучаете по мощным героям и бескомпромиссным перестрелкам из 90-х? Эти проверенные фильмы с высоким рейтингом IMDB вернут вас в золотую эпоху экшена.
- «Джон Уик» (2014, IMDB 7.4) — Киану Ривз в роли легендарного киллера. Идеальный баланс стиля и жестокости.
- «Неудержимые» (2010, IMDB 6.5) — сборная звезд 80-х во главе со Сталлоне. Ностальгия по классическим боевикам.
- «Коп в законе» (2012, IMDB 6.4) — Джейсон Стэйтем в типичной роли крутого парня с принципами.
- «Тайлер Рейк: Операция по спасению» (2020, IMDB 7.1) — современный подход к жанру с 11-минутным боем без монтажа.
- «Однажды в Голливуде» (2019, IMDB 7.6) — Квентин Тарантино делает оммаж классическим боевикам с Брэдом Питтом.