Рецензия на фильм «Все, что тебя касается»

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Похоже, проекты о старых музыкальных группах — новая золотая жила для наших продюсеров. Только за последние годы вышли «Король и Шут», «Тур с Иванушками», «Комбинация» и множество других фильмов и сериалов.

Их можно поделить на два типа. Первые интересны исключительно фанатам, ведь сам по себе фильм особой ценности не имеет. Так было с «Руки Вверх!», где фанаты сами развлекали себя силой ностальгии и принесли миллиардные сборы. Другие интересно смотреть, даже если не слышал ни одного трека и не знаешь музыкантов в лицо. Это случай «Комбинации», где сама история вышла занятной.

К какой когорте относится фильм «Всё, что тебя касается», посвящённый группе «Звери»? К счастью, ко второй. Это не выдающаяся, но приятная комедийная драма, которая сгодится даже для случайного зрителя.

«Всё, что тебя касается»: главное о фильме

Название: «Всё, что тебя касается».

Режиссёр: Александр Войтинский.

Актёры: Маша Кошина, Виктор Хориняк, Рома Зверь и другие.

Дата выхода: 10 апреля 2025 года.

Жанр: драма, комедия.

Страна: Россия.

«Всё, что тебя касается»: где смотреть?

10 апреля фильм вышел во всех российских кинотеатрах. Цифровую версию стоит ждать примерно в июне на Okko.

Видео размещено на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат компании «Наше кино».

Фильм очень простой, но это не минус

18 лет назад родители Маши познакомились на концерте группы «Звери» и до безумия влюбились. А затем парень ушёл в армию и пропал с радаров. Может, он просто потерял телефон. Может, возжелал свободы и не захотел воспитывать дочь. Как бы там ни было, Маша решает увидеть папу и посмотреть ему в глаза. Она знает, что мужчина будет на концерте группы «Звери», поэтому из провинции отправляется в Москву.

Комфортная поездка на автобусе быстро скатывается в безумное приключение. Погоня от полиции на угнанном автомобиле, ночёвка под открытым небом вдали от цивилизации, прогулка по городу в мусорном пакете, ведь одежду украли. Ну и, естественно, новые знакомства, которые вполне могут перетечь во влюблённость.

Сюжет простой, но режиссёр Александр Войтинский уже не первый раз превращает нечто банальное в очаровательное. К примеру, в 2003-м он снял клип на «Всё, что тебя касается», один из главных треков «Зверей». Это была история свидания, перед которым герои очень долго и нервно подбирали одежду. А при встрече мгновенно сорвали её друг с друга и даже поздороваться не успели!

В фильме Войтинский проворачивает похожий трюк и раз за разом переделывает штампы в нечто интересное. По сценарию Маша должна забраться на сцену к Роме Зверю? Так пусть это будет реальный концерт, где актриса с огромным плакатом в руках прорывается сквозь тысячи фанатов. Персонажи должны сблизиться? Вот они уже сидят у костра и слушают на плеере «Для тебя» — естественно, каждый с одним наушником. Пускаем титры? Значит, такие, что ни один человек не выйдет из зала, пока не допоёт.

Персонажи такие же простые, как и история, но каждый со своим набором ярких черт, с запоминающимися фразами и внятным развитием. Молодой парень Саша поначалу вызывает раздражение, а затем показывает себя отважным спасителем. Мама Маши кажется персонажем-функцией, и всё равно цепляет — хотя бы милой сценой с собакой. Главная героиня в исполнении Маши Кошиной — вообще воплощение смелости, нежности и добра.

Впрочем, будем честны. Несмотря на старания всей команды, сам по себе фильм попал бы в категорию «Хорошая комедия на один раз, чтобы пополнить библиотеку онлайн-кинотеатров». Однако группа «Звери», которая связывает приключения Маши и её родителей, делает фильм чем-то бо́льшим.

Что бы ни делали герои, всё происходит под легендарные треки. Если отрываются, то под «Районы-кварталы». Если думают о любви, то под «До скорой встречи». Если уходят от погони, то под «Танцуй». Музыка отлично встроена в фильм, поэтому фанаты в зале пели и пританцовывали. Остальные после сеанса признавались, что уже закинули песни «Зверей» в плейлист и вот-вот присоединятся к поклонникам.

Поколению, которое росло в нулевые и застало первые появления «Зверей» на MTV, стоит сходить в кинотеатр. Тогда треки, что давно не включались и всё равно запомнились на всю жизнь, снова зазвучат в наушниках. И останутся там надолго!

«Всё, что тебя касается»: стоит ли смотреть?

Если не фанатели по «Зверям», получите приятную, пусть и не выдающуюся драму. Но если любите группу, отлично проведёте время и поностальгируете о временах, когда Рома Зверь пел из каждого приёмника.

Оценка «Всё, что тебя касается» — 7,5 из 10

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Много любимых треков

Очаровательные герои

Много запоминающихся моментов.

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