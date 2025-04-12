Что говорят критики о новом сезоне «Черного зеркала»

На Netflix состоялась долгожданная премьера седьмого сезона «Черного зеркала» (Black Mirror). Шесть новых эпизодов уже доступны с русскими субтитрами, а их продолжительность варьируется от 45 до 90 минут.

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Актерский каст впечатляет: Пол Джаматти («Оставленные»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Кристин Милиоти («Пингвин»), Аквафина («Джекпот!»), Эмма Коррин («Дэдпул и Росомаха») и Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха»).

Что нового?

Главной фишкой сезона стало прямое продолжение эпизода «USS Callister» из четвертого сезона — впервые в истории антологии. Сиквел получил название USS Callister: Into Infinity. Шоураннер Чарли Брукер, как всегда, выступил автором сценария, сохранив свой стиль мрачной сатиры на технологии и общество.

Что говорят критики?

На Rotten Tomatoes рейтинг пока не сформирован, но первые отзывы позитивные. The Guardian хвалит сезон за баланс между жуткими антиутопиями и трогательными сюжетами, называя его «одним из самых эмоционально насыщенных». Журналист Empire отметил, что «Черное зеркало» продолжает удивлять, сочетая странность, сатиру и глубину чувств.