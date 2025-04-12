Вышел тизер нового аниме по «Призраку в доспехах»

Вышел свежий тизер нового аниме по «Призраку в доспехах». Также авторы проекта показали первый постер с майором Мотоко Кусанаги.

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Видео доступно на YouTube-канале EMOTION Label Channel. Права на видео принадлежат Science SARU.

Действие манги происходит в антиутопическом 2029 году, когда благодаря повсеместно распространившимся компьютерным сетям и кибертехнологиям практически все люди вживили себе разнообразные нейронные имплантаты. Но кибертехнологии принесли и новые опасности для человека.

Производством проекта занимается студия Science SARU — авторы «Человек-дьявол: Плаксы». В создании нового аниме также задействована команда Production I.G, которая выпустила анимационный фильм «Призрак в доспехах» и сериал «Призрак в доспехах: Синдром одиночки».

Премьера анимационного шоу состоится в 2026 году. Точная дата пока не раскрывается.

Первый постер