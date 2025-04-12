В «Москино» построили натурную площадку «Брестская крепость»

Для съемок фильма «В списках не значился» в кинопарке «Москино» построили масштабную натурную площадку — копию Брестской крепости. Премьера, приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 1 мая 2025 года.

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Декорацию площадью 42 тысячи квадратных метров построили всего за два месяца. Фасады костела Святого Казимира, солдатских казарм и Тереспольских ворот воссоздали на металлических каркасах с укрепленными стенами и потолками.

Для воссоздания интерьера собора Святого Казимира, который до войны служил армейским клубом, художники использовали редкие фотографии 1941 года, сделанные немецкими солдатами.

Режиссер Сергей Коротаев подчеркнул, что нигде больше нет такого уникального сочетания натурных площадок разных эпох и стилей. Он также отметил, что каждая декорация кинопарка произвела на него сильное впечатление.

«Большая часть того, что мы сделали в этом проекте, сделана по-настоящему: настоящие взрывы, настоящие разрушения. В кинопарке было очень комфортно, все прошло гладко, большое спасибо руководству кинопарка "Москино", что выделили нам территорию и помогли в работе», — цитирует Сергея Коротаева официальный сайт мэра Москвы.

В кинопарке «Москино» завершились съемки четырехсерийного сериала «Дорогой Вилли» о секретной дружбе Леонида Брежнева и канцлера Федеративной Республики Германия (ФРГ) Вилли Брандта.