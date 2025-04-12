Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Доктора Кто»

Расписание выхода второго сезона сериала «Доктора Кто» с Шути Гатвой
Сегодня стартовал второй сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой. В продолжении спутником Доктора стала Белинда, которую сыграла Варада Сету («Андор»). Вместе герои отправляются на неизведанные ранее планеты, а также оказываются героями некоего мультфильма.
В продолжение шоу войдёт восемь эпизодов — в день премьеры показали только один. Финальная серия выйдет 31 мая. Шоураннером проекта вновь стал Рассел Т. Дэвис, который работал над перезапуском 2005 года и вернулся к своей должности 20 лет спустя.
Расписание выхода второго сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 12 апреля
- 2-я серия 19 апреля
- 3-я серия 26 апреля
- 4-я серия 3 мая
- 5-я серия 10 мая
- 6-я серия 17 мая
- 7-я серия 24 мая
- 8-я серия 31 мая