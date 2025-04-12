Расписание выхода второго сезона сериала «Доктора Кто» с Шути Гатвой

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Сегодня стартовал второй сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой. В продолжении спутником Доктора стала Белинда, которую сыграла Варада Сету («Андор»). Вместе герои отправляются на неизведанные ранее планеты, а также оказываются героями некоего мультфильма.

Опубликовано расписание выхода второго сезона сериала «Доктора Кто»
© кадр из сериала «Доктор Кто»

В продолжение шоу войдёт восемь эпизодов — в день премьеры показали только один. Финальная серия выйдет 31 мая. Шоураннером проекта вновь стал Рассел Т. Дэвис, который работал над перезапуском 2005 года и вернулся к своей должности 20 лет спустя.

Расписание выхода второго сезона «Доктора Кто» с Шути Гатвой

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 12 апреля
  • 2-я серия 19 апреля
  • 3-я серия 26 апреля
  • 4-я серия 3 мая
  • 5-я серия 10 мая
  • 6-я серия 17 мая
  • 7-я серия 24 мая
  • 8-я серия 31 мая

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