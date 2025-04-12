В Екатеринбурге представили фильм о перевале Дятлова

В Екатеринбурге представили документальный фильм о перевале Дятлова
Документальный фильм "Большая уральская тропа. Перевал Дятлова" представили в Доме кино в Екатеринбурге. Картина рассказывает о реальной жизни в экспедиции со всеми бытовыми сложностями и радостями, сообщил ТАСС режиссер фильма Роберт Карапетян.
Перевал Дятлова стал известен после трагического инцидента зимой 1959 года - туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла здесь при загадочных обстоятельствах. Спустя 60 лет после трагедии для выяснения причин гибели группы Генпрокуратурой РФ была организована проверка из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.
«Мы сознательно ушли от темы причин гибели группы Дятлова. Наш фильм о красоте Северного Урала, о туристическом маршруте на перевал Дятлова, о Большой уральской тропе, о пешем туризме, о дружбе, о выносливости и взаимовыручке. По дороге на перевал мы увидели много красивейших достопримечательностей, среди которых водопады, снежники, заброшенная военная база. Фильм показывает реальную жизнь в экспедиции со всеми бытовыми сложностями и радостями», — рассказал он.
Поход занял девять дней. Карапетян отметил, что в первый съемочный день команда прошла 25 км, каждый нес 25-килограммовый рюкзак.
«Первые километры я даже не смотрел, что там снимает камера, потому что был немного в шоке от быстрого темпа. Ребята буквально бежали, успевали наносить маркировку на деревья, а меня прибивал к земле мой рюкзак. Было очень сложно, так как мы попали в единственную жаркую неделю - на Северном Урале в июле было плюс 35», — поделился режиссер.
Автором идеи фильма стал руководитель проекта "Большая уральская тропа" Вячеслав Пестриков, добавил Карапетян.
«Изначально возникла необходимость организовать экспедицию для маркировки северного участка Большой уральской тропы, чтобы туристы могли безопасно, не боясь заблудится, совершать пешие походы на перевал Дятлова. А потом Вячеслав предложил мне пойти в поход, чтобы снять про это фильм», — рассказал собеседник агентства.