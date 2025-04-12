В Екатеринбурге представили фильм о перевале Дятлова

Документальный фильм "Большая уральская тропа. Перевал Дятлова" представили в Доме кино в Екатеринбурге. Картина рассказывает о реальной жизни в экспедиции со всеми бытовыми сложностями и радостями, сообщил ТАСС режиссер фильма Роберт Карапетян.

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Перевал Дятлова стал известен после трагического инцидента зимой 1959 года - туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла здесь при загадочных обстоятельствах. Спустя 60 лет после трагедии для выяснения причин гибели группы Генпрокуратурой РФ была организована проверка из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества.

«Мы сознательно ушли от темы причин гибели группы Дятлова. Наш фильм о красоте Северного Урала, о туристическом маршруте на перевал Дятлова, о Большой уральской тропе, о пешем туризме, о дружбе, о выносливости и взаимовыручке. По дороге на перевал мы увидели много красивейших достопримечательностей, среди которых водопады, снежники, заброшенная военная база. Фильм показывает реальную жизнь в экспедиции со всеми бытовыми сложностями и радостями», — рассказал он.

Поход занял девять дней. Карапетян отметил, что в первый съемочный день команда прошла 25 км, каждый нес 25-килограммовый рюкзак.

«Первые километры я даже не смотрел, что там снимает камера, потому что был немного в шоке от быстрого темпа. Ребята буквально бежали, успевали наносить маркировку на деревья, а меня прибивал к земле мой рюкзак. Было очень сложно, так как мы попали в единственную жаркую неделю - на Северном Урале в июле было плюс 35», — поделился режиссер.

Автором идеи фильма стал руководитель проекта "Большая уральская тропа" Вячеслав Пестриков, добавил Карапетян.