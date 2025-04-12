Анонсировано аниме по седьмой части «ДжоДжо»

Анонсировано новое аниме по «Невероятным приключениям ДжоДжо» — экранизация сюжетной арки Steel Ball Run. Авторы опубликовали первый тизер и постер проекта.

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Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Japan Anime. Права на видео принадлежат David Production.

Согласно синопсису, Джонни Джостар и Джайро Цеппели отправляются в гонку, маршрут которой пролегает через все США: от Сан-Диего до Нью-Йорка. Победитель соревнования получит приз в размере $ 50 млн.

Производством экранизации занимается студия David Production, выпустившая предыдущие части «Невероятных приключений ДжоДжо». Сроки и дата премьеры не раскрывается.

Первый постер