Опубликован финальный трейлер анимационного фильма «Маракуда»

Появился финальный трейлер анимационного фильма "Маракуда". В кинопрокат лента выйдет 1 мая.

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В центре сюжета - сын вождя Маракуда. Он должен стать настоящим воином, но совершенно не умеет охотиться. Маракуда отправляется в таинственный лес, где встречает священную птицу Тинк. Она дарует ему способность понимать язык животных. Вместе с Тинком герою предстоит отправиться в захватывающее приключение, разгадать загадки леса и самое главное - научиться слышать не только мир вокруг, но и самого себя.

Режиссером проекта выступил Виктор Глухушин, автором сценария стал Александр Архипов. Голоса героям подарили Прохор Чеховской, Диомид Виноградов и другие.