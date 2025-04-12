Вышел русский трейлер фильма «Магия четырех стихий»

Вышел русский трейлер семейного фильма «Магия четырёх стихий». В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

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Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат SamFilm.

Лента будет основана на фэнтезийном произведении «Талисман четырёх стихий». Согласно синопсису, юная Ива получает в наследство от бабушки домик в заколдованном лесу и магический дар — она должна стать хранительницей стихии Огня. Только объединив свои силы с чародейками, она сможет спасти волшебный мир.

В актёрский состав вошли Ава Петш («Что видно отсюда»), Кора Трубе, Анна фон Зельд и другие. Кресло режиссёра занял Майк Марзук («Приключения пингвина Пола»).

Премьера экранизации состоится до конца 2025 года.