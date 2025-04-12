Рецензия на фильм «Кракен»

С 17 апреля в российских кинотеатрах будут показывать «Кракена» — фильм-катастрофу про схватку российских подводников с морским чудищем. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов, Диана Пожарская и Виктор Добронравов, а режиссером выступил автор «Легенды №17» и «Экипажа» Николай Лебедев. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, оправдывает ли «Кракен» ожидания (спойлер: да — но смотря какие).

© Кадр из трейлера

Иностранные геологи, по выражению командира российской подлодки Александра Воронина (Виктор Добронравов), «опять что-то взрывают» близ Северного полюса. Эти, если можно так выразиться, хлопки пробуждают древнее морское чудовище — Кракена. Монстр разрушает исследовательский лагерь и утаскивает на дно субмарину. А вместе с ней и секретное оружие. Чтобы последнее не попало в чужие руки (потенциальный кроссовер с франшизой «Миссия: невыполнима»), командование отправляет на помощь морякам еще один подводный крейсер. Спасательной операцией командует младший брат Воронина Виктор (Александр Петров). Он твердо намерен разыскать экипаж Александра, чтобы наладить с ним отношения, однако еще не знает, с чем ему предстоит столкнуться.

У зрителя фильма «Кракен» в этом смысле есть перед героем Петрова очевидное преимущество — он, скорее всего, догадывается, что ждет его в пучине крупнобюджетного российского кинематографа. Уничижительный термин «мокбастер» в отношении ленты употреблять не хочется, этими морями пускай и дальше правит великая студия The Asylum, у которой на соответствующую тему имеется картина «Наутилус: Повелитель океана». «Кракен» же снят скорее в жанре «ела-суп-Марина»: режиссер Николай Лебедев предпринял очередную попытку перепеть по-русски голливудский блокбастер. По-своему удачную. Хотя бы в силу того, что в случае инверсии паспортов (допустим, американские подводники встречали бы русских ученых) в фильме, кажется, ничего бы толком не поменялось.

Изначально ленту должен был снимать режиссер «Бригады» и «Т-34» Алексей Сидоров, написавший здешний сценарий, однако в итоге кресло постановщика занял автор «Легенды №17» и «Экипажа» Лебедев, так что «Кракен» пополнил его цикл фильмов про красивых мужиков в форме (в этот раз, к сожалению, без Данилы Козловского). Каким-то таким образом картину и стоит воспринимать — как незатейливую усладу для глаз. Звоните Эммериху! — по адекватности картина не слишком-то далека от работ того же автора «Годзиллы», «Послезавтра», «2012» и «Падения Луны». Перефразируя персонажа Сергея Гармаша, комплимент это или нет — не угадаешь.

«Кракен» упоительно нелеп. Трудно сдержать смех, когда потомственный подводник Петров бережно складывает в сумку томик «Двадцати тысяч лье под водой». Когда очередной герой обеспокоенно восклицает: «Дно поднимается!» Или когда одним из щупалец картины оказывается романтическая линия, которая лишена всякой опоры — но в рамках которой артистка Диана Пожарская («Кухня», «Отель Элеон») произносит словосочетание «Котловина Нансена» с таким неслыханным сексуальным придыханием, что камнем идешь ко дну. Бесповоротно же в картину влюбляешься, когда в тело композитора фильма Артема Васильева («Экипаж») вторгается дух Дейви Джонса из «Пиратов Карибского моря» — и каждое появление на экране Кракена сопровождает фатальный орган.

Всегда приятно, когда фильм оправдывает все ожидания, а «Кракен» как будто даже умудряется их слегка превзойти. Дурацкое ли это кино? Естественно. Но оно ни на минуту не дает заскучать. В таких условиях, казалось бы, складывается благодатная среда для инъекции каких-нибудь смыслов государственной важности. И «Кракену», будем откровенны, явно хотелось бы что-нибудь попропагандировать. Но тут в дело вмешивается вынесенное в заголовок морское чудище, которое легким движением щупалец сминает любой намек на осмысленную идеологию, так что из глубин патриотического мультфильма «В поисках Немова» неизбежно прорывается завораживающий хентай с тентаклями.

Как говорил легендарный капитан «Наутилуса», «море не может принадлежать деспотам»:

«На его поверхности они еще могут практиковать свои беззаконные права: сражаться, пожирать друг друга и производить все земные ужасы, но на тридцать футов ниже поверхности воды их власть прекращается, их влияние исчезает».

Вот и «Кракен», как выясняется, проживает как бы на дне океана, куда не доносится световой шум, поэтому в нем, например, со спокойной душой упоминают «Гринпис» (организация признана в РФ нежелательной) и гостеприимно пускают иностранцев на борт военной подлодки. Это вселяет какую-то надежду на чуть более светлое завтра: да, в мире заканчивается скумбрия, но остается Александр Петров. А российское кино — не тонет.