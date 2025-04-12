Клим Шипенко рассказал о своих планах

Российский режиссер Клим Шипенко, который впервые снял художественный фильм на Международной космической станции, мечтает снять еще одну картину в космосе. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

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«Пока что у меня нет конкретных планов снять что-то в космосе, но я безумно бы этого хотел и, конечно, мечтаю об этом», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем режиссер отметил, что в ближайшем будущем съемки фильмов в космосе вряд ли станут обыденностью. По его словам, подобные проекты будут оставаться большими событиями.

«Не уверен, что съемки в космосе будут происходить часто», — подытожил Шипенко, поздравив всех с Днем космонавтики.

"Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции. Космическая драма является совместным проектом Первого канала, АО "Главкосмос", госкорпорации "Роскосмос", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра Start при поддержке Фонда кино. По сюжету, женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта.