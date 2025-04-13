Шахназаров заявил, когда в школе нужно вводить курс кинематографа

Введение кинематографа в школьную программу стоит начинать со второго класса. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор "Мосфильма", народный артист России режиссер Карен Шахназаров.

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"Важно воспитывать вкус, уровень художественного восприятия должен быть высоким. Тогда от этого будет толк. Начинать показывать такие фильмы следует со второго класса. Если показать около 150 картин за 11 лет, это составит всего два часа в месяц", - сказал он.

По его мнению, в современном мире кино стало более популярным и востребованным в жизни людей, чем литература. Шахназаров считает, что оно оказывает значительное влияние на формирование сознания молодых людей, и именно поэтому его стоит преподавать в школах как обязательный предмет.

"Я давно продвигаю эту идею. Президент ее поддерживал тогда и сейчас, но пока инициатива не сдвигается с места. Видимо, существует много противников", - уточнил режиссер.

Он добавил, что необходимо знакомить молодое поколение с лучшими образцами отечественного кинематографа. В числе таких фильмов работы Сергея Эйзенштейна, Михаила Калатозова, Леонида Гайдая. Собеседник агентства обратил внимание, что сейчас школы технически оснащены всем необходимым, чтобы показывать культовые фильмы в отличном качестве.

Режиссер поделился, что сам начал ходить в кино совсем маленьким. Ему нравились "очень серьезные картины".

"Особенно хорошо помню свое впечатление от "Баллады о солдате" Григория Чухрая, когда мне было около 8 лет, и "Гамлета" Григория Козинцева с Иннокентием Смоктуновским, который вышел, когда мне было около десяти", - рассказал собеседник агентства.

Ранее, 25 марта, инициатива Шахназарова о включении кинематографа в школьную программу прозвучала на заседании Совета по культуре и искусству с участием президента РФ Владимира Путина.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте 14 апреля в 10:00 мск.