Блокада Ленинграда и 400 л воды для бегемота. Как Антон Богданов снимает фильм "Красавица"

Съемки фильма Антона Богданова "Красавица" о блокадном Ленинграде проходят вСанкт-Петербурге. Кино основано на реальной истории, произошедшей зимой 1941 года, когда сотрудники местного зоосада всеми силами спасали животных. Среди них была и бегемотиха по имени Красавица, которой ежедневно требовалось 40кг пищи и 400л воды.

На съемочной площадке, расположенной на Васильевском острове, нам удалось пообщаться с актерами Виктором Сухоруковым, Юлией Пересильд, Славой Копейкиным, Стасей Милославской и режиссером картины Антоном Богдановым.

"Ленинград уберег что-то живое внутри нас"

Антон Богданов давно мечтал снять фильм, чтобы отдать дань героическому прошлому Северной столицы. Для него Санкт-Петербург имеет особое значение — дедушка режиссера принимал участие в обороне Ленинграда, воевал на Невском пятачке.

"Если в других городах делали пушки, танки и каски, то Ленинград уберег что-то живое внутри нас, спасал душу России, нашу культуру", — поделился Богданов.

Изначально он планировал экранизировать эвакуацию Мариинского театра, но, узнав историю о Красавице, взял ее в качестве основы сюжета. Режиссер отметил, что сценарий был тщательно проработан вместе с историками, сотрудниками Ленинградского зоопарка, на территории которого существует особая экспозиция — "Зоосад в годы блокады". Съемочная группа стремилась к максимальной достоверности, но, немного приоткрывая завесу тайны, режиссер признается: "В картине все-таки есть один элемент художественного вымысла, он очень важен для сюжета и касается непосредственно бегемота".

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд, играющая в фильме смотрительницу зоосада Евдокию Ивановну Дашину, призналась, что этот исторический период и увлекает, и пугает ее.

"Это очень похоже на античную трагедию: чувства людей накалены, а поступки находятся за пределами человеческого понимания. И мне, как актрисе, всегда есть куда погрузиться и о чем подумать, попробовать переосмыслить то, что происходило с героями в это время", — поделилась она.

Актриса добавила, что удивительным образом она ранее не знала историю Евдокии Дашиной, и это совершенно точно несправедливо, что об этом еще не сняли фильм.

По мнению Пересильд, сейчас очень непросто увлечь молодежь и детей такими сложными темами: "Сегодня, когда детям говоришь "блокада", "война", "блокадный Ленинград", им немножко становится скучно, к сожалению. Быть может — и нам очень хотелось бы, чтобы так и произошло, — Ленинградский зоопарк и животные их привлекут, а начав смотреть, они уже точно не смогут оторваться от экранов". Актриса считает, что это в хорошем смысле слова приманка, благодаря которой дети посмотрят фильм. Артистке хотелось бы, чтобы молодежь не забывала историю, по ее словам, "люди, которые не знают своего прошлого, безусловно, не имеют будущего".

По мнению актера Славы Копейкина, исполняющего роль старшины первой статьи ВМФ Светлова, распределенного в зоопарк после ранения, это история о милосердии, сострадании, привязанности человека к животному и животного к человеку.

"Женщины на протяжении многих дней возили по 400 л воды для бегемота, по два раза в день ходили на обледеневшую Неву и носили эту воду, несмотря ни на что, потому что без воды у Красавицы потрескается кожа, — поделился актер, рассказывая о том, что поразило его больше всего. — Удивительно, но, несмотря на отсутствие сил, люди пытались сохранить жизнь животным. Это впечатляет".

"Эта история о тихом подвиге небольшой группы людей, которые в такие сложные времена думали не только о себе, но и о животных, — рассказала актриса Стася Милославская, играющая зоотехника Анну. — Это невероятно. Кто-то задастся вопросом, гуманно ли спасать животных в условиях, когда людям нечего есть, но этим меня эта история и покорила: сотрудники зоопарка, забыв про себя, спасали братьев наших меньших. Они — люди с очень большим сердцем".

Новый сценарий

Съемочная группа рассказала о том, что изначальный сценарий фильма был другим. В картине планировалось больше военных сцен, но режиссер Антон Богданов принял решение сосредоточиться именно на истории зоосада.

Милославская призналась: "Наша история — о зоосаде, о его работниках и животных, поэтому я доверилась режиссеру. И пока не было ни дня, чтобы я пожалела, потому что, несмотря на всю большую трагедию, история очень светлая, добрая и очень-очень трогательная".

Народный артист РФ Виктор Сухоруков, исполняющий роль ветеринара Мартына Ивановича, признался, что сначала отказался от участия в проекте.

"И вот Антон Богданов предложил мне роль. Я почитал, сказал: "Ну что тут играть?" Появился ветеринар Мартын Иванович и исчез. Как-то мне это скучно. Вроде бы жизнь продолжается, сюжет раскручивается, а без меня. И я эгоистически взбрыкнул и сказал: "Не буду!"

По словам Сухорукова, позже ему позвонил Богданов и пообещал дописать роль, чтобы народный артист РФ не пожалел о съемках.

Сплошная импровизация

Съемочная группа поделилась и историями со съемочной площадки. Милославская рассказала ТАСС о том, как она в кадре уговаривала тигрицу поесть сено.

"Она не хотела есть сено, конечно, она же хищница. Позади меня в вольере бегал маленький тигренок. И, конечно же, мы взаимодействовали с ним и "плясали" от него, потому что в одном дубле он сидел в углу, в другом дубле он прыгал мне на спину, хватал меня за плечи. В третьем дубле, когда я вставала, тигренок, наша Маруська, наша маленькая актриса, хватала меня за юбку, практически стягивала", — поделилась актриса.

Операторы старались не упускать таких моментов и камеру не выключали. Актеры тоже не расслаблялись и продолжали играть.

"Никто не знает, в какой момент животное сделает что-нибудь особенное, что может подойти нашему кино, — пояснила Милославская. — Такие истории случаются и еще будут случаться, потому что нам еще снимать и снимать".

По словам Антона Богданова, импровизация происходит не только в сценах с животными. От самих актеров также регулярно приходят предложения по изменениям в сценарии.

"Мы всегда обсуждаем сцены, — рассказал Богданов ТАСС. — Я показываю раскадровки, рассказываю свои идеи. Если мне что-то предлагают, мы это обсуждаем, и я, если честно, очень открытый в этом отношении режиссер, я всегда разрешаю импровизировать, если это не противоречит дальнейшему развитию сценария".

"Бегемота боюсь"

В фильме снимаются не только бегемот и тигры, но и другие представители животного мира: верблюд, олени, обезьяны, дикобраз и медведи. По словам Богданова, бегемот Красавица будет ждать съемочную группу в Новосибирске.

Копейкин в беседе с ТАСС признался, что опасается этой встречи.

"Бегемота боюсь! Самое опасное животное в Африке", — сказал актер. Он также добавил, что сниматься с тигром и медведем было страшновато. Милославскую "большие кошки" не напугали, а вот медвежата показались ей слишком непредсказуемыми. "Хотя я всех животных люблю, но почувствовала себя с ними небезопасно", — добавила актриса.

Сухоруков признался, что за всю актерскую карьеру не имел похожего опыта игры с дикими животными: "Поверьте мне, Вите Сухорукову, жизнь прожил, ролей море сыграл. Но чтобы я держал на руках обезьяну, чтобы я кормил из бутылки с соской тигренка, живого тигра, и он у меня изгрыз эту соску, и я ее облизывал после тигренка, понимая, что это блокадный Ленинград".

Всю съемочную группу покорил тигренок — Маруся, спасенная сотрудниками "Дома тигра".

"Она была сильно избита, с залысинами из-за лишая, у нее были повреждены внутренние органы, — поделился Богданов. — Сегодня она приехала на площадку, и, как вы можете увидеть, у нее уже такое хорошенькое пузико".

Режиссер даже попросил "Дом тигра" перестать откармливать тигренка, чтобы чересчур упитанный внешний вид Маруси не противоречил сюжету фильма.

Три слова о фильме

В завершение беседы мы попросили съемочную группу описать "Красавицу" тремя словами. Для Антона Богданова фильм "про человечность, про победу и про любовь". Юлия Пересильд описала его как "проверку на человечность". По мнению Виктора Сухорукова, этот фильм "о добре, о любви, о привязанности", а также "жизненном бессмертии".

Анна Паничева, Элина Шторц