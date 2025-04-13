Авторы сериала «Про это самое» объяснили замысел фильма

14 апреля телеканал ТНТ начинает показ нового комедийного сериала «Про это самое». Фильм рассказывает о молодом враче, который пытается просвещать жителей сельской глубинки на тему секса и полового воспитания. Авторы ленты постарались в комедийной форме развеять многие бытующие предрассудки и антинаучные мифы. По словам создателей сериала, цель их работы — заставить зрителя не только улыбнуться, но и задуматься о важном.

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14 апреля на телеканале ТНТ стартует показ нового комедийного сериала «Про это самое» о молодом враче-сексологе, который борется с антинаучными предрассудками в деревенской глубинке.

Главную роль исполнил Денис Власенко («Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», «Павел. Первый и последний», «Инспектор Гаврилов»). Также в ленте снялись Инга Оболдина («Дети Арбата», «Небо. Самолёт. Девушка»), Валерия Репина («Склифосовский», «Кибердеревня»), Олег Гаас («Телохранители», «Регби») и другие актёры. Режиссёр — Евгений Абызов, сценаристы — креативные продюсеры Максим Вахитов и Юлия Галиченко. Производством сериала занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

По сюжету после учёбы в петербургском медицинском вузе Митя (Денис Власенко) возвращается в родное село Озёрное. Учился он по целевому направлению от деревенской больницы, где очень нуждаются в молодом специалисте. Местный главврач, семья и остальные жители села с радостью встречают Митю, рассчитывая обрести в его лице хирурга, стоматолога или терапевта.

Однако с негодованием они узнают, что Митя выбрал в качестве специализации сексологию. Само это слово звучит для консервативных селян как ругательство, и от главного героя отворачиваются не только односельчане, но и родители.

Но Митя не сдаётся и надеется, что со временем люди поймут, насколько важно просвещение и помощь в пока что «стыдной» в их восприятии области. Он не осуждает окружающих, понимая, что в подобного рода заблуждениях нет их вины, и хочет помочь им. Этот сериал в каком-то смысле наследует литературную традицию, заложенную Михаилом Булгаковым в его «Записках юного врача».

Несмотря на насмешки и непонимание со стороны местной публики, Митя отказывается оставить село, хотя его уже готовы принять на работу в престижную дубайскую клинику. Потенциальный работодатель даже согласен «выкупить» целевика, компенсировав деревенской больнице стоимость его учёбы. Однако Митя не поддаётся соблазнам: свою миссию он видит здесь, в сельской глубинке, где живут пусть и малограмотные, но родные ему люди.

При этом некоторые предрассудки, с которыми ему приходится сталкиваться в деревне, шокируют молодого медика — например, вера в телегонию (лженаучное учение о том, что в организме женщин сохраняется генетическая информация обо всех половых партнёрах) или контрацептивные свойства обычной аскорбинки. По словам сценаристов, они не придумывали антинаучные заблуждения, которые разоблачает главный герой, а натолкнулись на них в интернете и в реальной жизни. Так и родилась идея снять просветительский фильм, который развеял бы эти мифы.

«Это комедия, которую мы делали с мыслью: «А что, если кто-то реально начнёт после неё обсуждать важные вещи?» Ведь иногда проще поверить в персонажа на экране, чем признать проблемы в собственной жизни. Мы не хотели никого учить, но если кого-то этот сериал натолкнёт на честный разговор — значит, не зря старались», — отметил Максим Вахитов.

«Не только смешной, но и человечный»

Съёмки сериала проходили в окрестностях Переславля-Залесского, и команде пришлось постараться, чтобы отыскать в современном селе пасторальные деревенские ландшафты, на фоне которых разворачиваются события. Помимо сугубо просветительской тематики, в сюжете присутствует также романтическая линия — пока Митя учился в Санкт-Петербурге, его первая возлюбленная вышла замуж за его друга детства. Не обошли вниманием сценаристы также тему детско-родительских отношений: отец Мити уделял мало внимания его воспитанию и считал слабаком.

Проект впервые был представлен в 2023 году на фестивале «Пилот» в Иваново. Несмотря на то что сериал не получил наград, он вызвал интерес у зрителей и критиков, что в итоге привело к производству полноценного сезона. Всего будет выпущено 16 серий по 24 минуты каждая.

«Для меня важно, что сериал получился не только смешным, но и человечным. Это живая история о том, как сложно говорить на неудобные темы. Но через комедию и самоиронию сделать это куда проще. Мы хотели снять сериал, который поможет улыбнуться, но и немного задуматься», — отметил Евгений Абызов.

По словам Дениса Власенко, ему сразу очень понравился сценарий фильма.