Названа дата выхода фильма «Красный шелк» с Милошем Биковичем

Исторический триллер «Красный шёлк» с Милошем Биковичем выйдет в онлайне спустя почти два месяца после релиза в кинотеатрах. Цифровая премьера ленты состоится уже 17 апреля в стриминговом сервисе Okko.

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Сюжет фильма разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб во время поездки в Транссибирском экспрессе, чтобы найти общего врага.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович («Холоп»), Глеб Калюжный («Вампиры средней полосы»), Елена Подкаминская («Сергий против нечисти») и другие актёры. Режиссёром ленты выступил Андрей Волгин («Балканский рубеж»).