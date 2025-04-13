Зумеры оценили фильм «Minecraft в кино»

Журналисты издания Variety опросили трёх зумеров, чтобы узнать мнение молодёжи о фильме «Minecraft в кино». Напомним, многие критики разгромили ленту, однако рядовые зрители отзываются об экранизации крайне положительно.

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По словам респондентов, «Minecraft в кино» — это классический глупый фильм, где всё происходят сугубо ради весёлых моментов.

«Каждая реплика героев Джека Блэка и Джейсона Момоа произносится с такой бравадой, что вы не можете не смеяться над всем, что они говорят».

Опрошенные заявили, что фильм воспринимается так, будто паразитирует на известной франшизе и снят только ради денег.

«Из-за этого лента обладает типичными для подобного рода проектов проблемами: хаотичный сюжет, шаблонные экшен-сцены и незапоминающиеся герои».

По мнению зумеров, назвать экранизацию однозначно хорошей или плохой нельзя. Фильм находится где-то посередине и запоминается не самой историей, а мемными моментами.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну. Теперь им предстоит вернуться домой, сражаясь со злыми созданиями, которые стоят на их пути.

В кинотеатрах России также стартовали показы «Minecraft в кино».