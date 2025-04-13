Фильм «Северный полюс» стал доступен онлайн

Фильм "Северный полюс" стал доступен в онлайн-кинотеатре Okko 11 апреля.

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Сюжет ленты разворачивается в начале 1960-х, в период обострения противостояния СССР и США. Первая советская атомная подводная лодка "К-3" отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы всплыть ровно на Северном полюсе. Операция, проведенная в сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту, была призвана продемонстрировать мощь Военно-морского флота СССР.

Режиссером проекта выступил Александр Котт. Главные роли исполнили Андрей Мерзликин, Евгений Миронов и Елена Север. В фильме сыграли также Кирилл Кяро, Ольга Ломоносова, Игорь Гордин, Сергей Перегудов и Анатолий Котенев.

Съемки картины проходили на льду Финского залива в Сестрорецке, в Москве и в Мурманске.