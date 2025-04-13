В Москве прошла премьера фильма "Денискины рассказы"

Премьера приключенческой комедии "Денискины рассказы" режиссера Артемия Драгунского прошла в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС. В широкий прокат картина выйдет 24 апреля.

© РИА Новости

Фильм посвящен приключениям городского мальчика Дениса, который приезжает на все лето со своей семьей на дачу, где находит себе друзей и влюбляется в девочку, ради которой отправляется в приключение. Главные роли в картине исполнили Роман Панков, Александр Пашутин, Дмитрий Ендальцев, Анна Пескова, Ольга Волкова и другие.

«Мне очень понравилось то, что фильм не модернизирован, он погружает нас в атмосферу 60-х годов. Этот дедушка, рассказывающий внуку о том, каким он был в детстве, сразу позволяет нам войти в тот мир», — сказал в беседе с ТАСС писатель Денис Драгунский, сын автора книги "Денискины рассказы" Виктора Драгунского.

Он также отметил, что дети, сидевшие в кинозале, были "в полном восторге".

По словам режиссера картины, фильм продолжит транслировать те ценности, которые Виктор Драгунский закладывал в "Денискины рассказы". Артемий Драгунский также упомянул, что планирует экранизировать и другие рассказы из цикла.

«Конечно мы планируем еще фильмы, у нас в запасе много рассказов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Премьеру посетили актриса и певица Юлия Проскурякова, Денис Драгунский, продюсер фильма Гевонд Андреасян и другие.