Шахназаров ответил, смогут ли онлайн-площадки заменить кинотеатры

Онлайн-платформы не способны заменить кинотеатры, которые дают зрителю совершенно особое восприятие фильма. Такое мнение в интервью ТАСС высказал генеральный директор "Мосфильма", народный артист России, режиссер Карен Шахназаров.

"Мне кажется, что в какой-то степени они (онлайн-площадки - прим. ТАСС) оттягивают зрителя, но все равно он будет продолжать ходить в кино. Все-таки большой экран - это совершенно другое восприятие", - отметил Шахназаров.

Как рассказал режиссер, в центре Москвы есть кинотеатр, где показывают отреставрированные советские фильмы. По его словам, это пользуется большой популярностью у зрителей.

"Людей туда приходит больше, чем на текущий репертуар, хотя это старое советское кино, которое все уже видели. Люди приходят посмотреть, как это выглядит на большом экране, потому что кино все-таки создавалось для него", - считает Шахназаров.

Собеседник агентства уверен, что молодым людям интересно ходить в кино, и они будут это делать.

"Находиться все время дома и смотреть на экраны тоже утомляет. Людям хочется выйти, пообщаться и вместе посмотреть фильм. Так что я уверен, что это сохранится", - заключил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.