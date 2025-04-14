Режиссёр «Слова пацана» Жора Крыжовников может снять фильм «Ёлки 12»

Чемпионат.com

Издание ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило, что режиссёром российской комедии «Ёлки 12» может стать Жора Крыжовников, получивший известность по сериалу «Слово пацана».

Режиссер «Слова пацана» может снять фильм «Елки 12»
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Дополнительной информации об актёрском составе или сюжетных деталях двенадцатой части франшизы нет. Известно лишь, что в этот раз лента объединит четыре предпраздничных истории из разных уголков страны.

«Ёлки 12» начнут показывать в российских кинотеатрах с 18 декабря.

Последний на данный момент фильм «Ёлки 11» вышел в конце прошлого года и заработал более 1 млрд рублей в прокате. Среди прочих, в съёмках приняли участие Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Валентина Мазунина, Антон Васильев и турецкий актёр Бурак Озчивит.

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