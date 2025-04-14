Стало известно, когда в России покажут мультфильм «Нэчжа 2»

Кинокомпании «Атмосфера кино», Arna Media и «Каскад Фильм» объявили о выпуске мультфильма «Нэчжа побеждает Царя драконов» в России. Самый кассовый китайский анимационный проект можно будет посмотреть в кинотеатрах страны уже 29 мая.

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Таким образом, лента доберётся до России спустя четыре месяца после выхода в Китае. За этот срок картина собрала в прокате около $ 2,15 млрд и стала самым кассовым мультфильмом в истории. Сейчас проект занимает пятое место в списке самых кассовых фильмов, уступая лишь «Титанику», двум «Аватарам» и «Мстителям: Финал».

«Нэчжа побеждает Царя драконов» — продолжение мультфильма «Нэчжа» 2019 года, основанного на буддийской мифологии. Проект рассказывает о новых приключениях мальчика, в которого в юном возрасте вселился демон, запрограммированный на уничтожение всего живого.