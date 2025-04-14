Начались съемки фильма «Старый новый бывший» с Елизаветой Базыкиной

Начались съемки полнометражной сказки «Старый новый бывший». В проекте снимаются Елизавета Базыкина, Роман Евдокимов, Роман Маякин, Павел Майков, Юлия Топольницкая, Ян Цапник, Ольга Тумайкина, Ангелина Пахомова, Павел Ворожцов и другие. Совместное производство студии Kionfilm и Kulik Production. Режиссер фильма – Александра Лупашко («Танцуй, селедка!», «Елки 9», «Тётка»), авторы сценария - Евгений Кулик, Дмитрий Балуев, Александра Рутберг.

Когда-то Катя уехала из подмосковного Пущино, чтобы стать звездой эстрады, попутно оставив там своего возлюбленного - Колю. Теперь она - известная певица, ведущая яркую, богемную, но пустую жизнь, вместе с нелюбимым и не любящим ее продюсером Сашей. Благодаря необычному стечению обстоятельств, Катя попадает в другую реальность, в которой у нее есть муж, доктор районной поликлиники, двое маленьких детей и выбор: обрести потерянную когда-то человечность в простоте семейных отношений или остаться одинокой пустышкой, в мире, где никто не подарит ей искреннего тепла и любви.

Елизавета Базыкина: «Моя героиня Катя Коробейникова - простая девушка с непростой судьбой! Благодаря упорству, трудолюбию и таланту она стала известной певицей, но забыла, что в юности мечтала не о карьере, а о любви и семейном счастье. Потеряв большинство своих положительных качеств и заглушив свет в душе, она волшебным образом оказывается в параллельной реальности. Что ее ждет? Увидите в фильме «Старый новый бывший».

Роман Евдокимов: «Мой герой Коля - врач-терапевт, самый обычный парень. Коля когда-то давно был влюблен в девушку и думал, что эта любовь - навсегда. Но его любимая уехала в большой город за карьерой, стала суперзвездой и их пути навсегда разошлись. Может быть, вы помните классический фильм Фрэнка Капры «Эта удивительная жизнь», где герою показывают мир, в котором его никогда не существовало. Как и в этом фильме многие иногда задумываются, а что было бы, если бы не было меня? Что было бы, если бы когда-то давно я поступил иначе? Для меня эта история об этом. В общем, жизнь Коли вмешивается волшебство, и его жизнь меняется».

Павел Майков: «В фильме «Старый новый бывший» я играю музыкального продюсера. Я уже играл меломана, а продюсера не играл, и мне интересно, что получится. При прочтении сценария в первый раз, я понял, что у него блестящий юмор. Главный смысл нашего фильма - развлекать зрителя и дарить ему эмоции. Какие? Решать зрителю. Но, надеюсь, что эмоции будут позитивными».