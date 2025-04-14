В кинотеатрах повторно выйдет аниме Миядзаки «Порко Россо»

В ближайший четверг кинокомпания RWV Film повторно выпустит на экраны кинотеатров знаменитый анимационный "фильм для взрослых" японского кудесника Хаяо Миядзаки "Порко Россо", снятый в 1992 году по следам его манги "Век летающих тарелок". Главный мотив манги - пронесенное через всю жизнь увлечение автора самолетами.

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По сюжету пилот Марко Пагот, пройдя через тяготы Первой мировой войны и вернувшись в муссолиниевскую Италию, потерял веру в человеческий разум. Этот вполне понятный вывод, однако, стал его проклятием - герой обрел внешний облик багрового свина, что по-итальянски звучит как Порко Россо.

В фашистскую авиацию он не пошел ("Лучше быть свиньей, чем фашистом!") - стал пилотом-одиночкой, воздушным Робином Гудом, который мстит пиратам, безнаказанно грабящим мирные суда и яхты. Его единственный друг - певица Джина, которая на небольшом островке держит свой ресторан. Его заклятый враг - нанятый пиратами коварный Кертисс.

В фильме много лихих воздушных сражений, где Миядзаки дал волю своей причудливой фантазии и сполна насладился неисчерпаемыми ресурсами любимых с детства самолетов. Его картина - своего рода рисованная поэма о романтике полетов, дарящих человеку ощущение безграничной свободы. В ней можно увидеть целую коллекцию авиационных чудес 30-х годов ХХ века, прорисованных тщательно, детально, с прекрасным знанием дела. А красный гидросамолет отважного Порко стал еще одним полноправным героем фильма.

Сможет ли Порко стать снова человеком, а зрители - сделать из увиденного выводы - самый животрепещущий вопрос этой кинематографической притчи.

У себя на родине, в Японии, картина была признана лучшим фильмом года. На международном фестивале анимации в Анси она получила приз как лучший полнометражный фильм.