Что известно о втором сезоне сериала «Универ: Молодые»

Чего ожидать от продолжения и когда оно выйдет.

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Завершился первый сезон «Универа: Молодые» — мягкого перезапуска культового «Универа», события которого происходят в том же мире, что и все предыдущие шоу, при этом часть персонажей не только появились в продолжении, но и стали постоянными обывателями.

Сейчас для поклонников главный вопрос — будет ли продолжение и когда его ожидать. Давайте разбираться.

«Универ: Молодые»: информация о сериале

Где смотреть: Premier, «Кинопоиск».

Premier, «Кинопоиск». Режиссёр: Михаил Шулаев.

Михаил Шулаев. Актёры: Виталий Гогунский, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова и другие.

Виталий Гогунский, Алина Воскресенская, Екатерина Чаннова и другие. Дата выхода: 10 марта 2025 года (второй сезон).

10 марта 2025 года (второй сезон). Жанр: комедия.

комедия. Сколько серий: 20 эпизодов.

20 эпизодов. Страна: Россия.

Чем закончился первый сезон «Универ: Молодые»

В течение сезона первокурсники-главные герои «Универа» постепенно сдружились, однако в самом финале умудрились разругаться, ведь всех по самому абсурдному стечению обстоятельств отчислили — даже отличника Славу. Но — чего герои ещё не знают — решение не вступило в силу.

Дело в том, что события финальной серии разворачивалась во время проверки ректора Павла Зуева — и именно он приказал отчислить героев. Однако, как выясняется в самом конце, Зуева сняли с должности утром этого дня, поэтому все его приказы не имеют никакой силы.

Правда, герои уже успели разойтись и поругаться, а Феде предстоит их собрать. Но это мы увидим уже в продолжении, если оно, конечно, выйдет.

Второй сезон сериала «Универ: Молодые»: что известно?

ТНТ и Premier официально не продлевали сериал на второй сезон и о планах на продолжение публично не заявляли, однако сомневаться во втором сезоне не приходится — у «Молодых» высокие отзывы зрителей и отличные просмотры в онлайн-кинотеатрах даже спустя время после выхода последней серии.

Но когда планируют начать создание новых серий — неизвестно. Съёмки первого сезона стартовали летом 2024 года, и премьера состоялась только в марте 2025-го, поэтому шансов на возвращение шоу до конца 2025 года, судя по графику съёмок, практически нет.

Вероятно, премьера состоится где-нибудь весной 2025-го — если, конечно, сериал продлят на новые эпизоды.