Зрители оценили старт второго сезона сериала «Одних из нас»

14 апреля состоялась премьера второго сезона сериала «Одни из нас» — экранизации серии игр The Last of Us от студии Naughty Dog. Продолжение вышло спустя два года после премьеры первого сезона на телеканале HBO и адаптирует вторую часть франшизы.

Спустя несколько часов после выхода на агрегаторе IMDb у эпизода под названием Future Days сформировалась средняя оценка — 8,4 балла из 10. Пользователи называют серию отличным вступлением для грядущих событий, особенно отмечая актёрские работы Педро Паскаля (Джоэл), Изабеллы Мерсед (Дина) и Кейтлин Дивер (Эбби).

Что пишут зрители о первом эпизоде второго сезона «Одних из нас»

В целом, это отличный старт, который создаёт почву для грядущих событий. С нетерпением жду новые серии.

Больше всего я рад увидеть Кейтлин Дивер в роли Эбби, она отличный актёр, и мне очень интересно посмотреть на её подход к персонажу. В целом, отличный первый эпизод, очень жду продолжение.

Очень понравилось, как авторы структурировали эпизод по сравнению с The Last of Us 2. Очень жду второй эпизод и уверен, что сезон в целом будет шикарным.

Если вам кажется, что эпизод был медлительным, то для этого есть причины. Готовьтесь, шторм грядёт. Следующий эпизод сломает вас.

Второй эпизод второго сезона «Одних из нас» выйдет 21 апреля на HBO.