Стартовали съемки восьмого сезона сериала «Невский»

Съёмки восьмого сезона остросюжетного сериала телеканала НТВ «Невский» стартовали в Санкт-Петербурге. В новых сериях сотрудники ФСБ приблизятся к разгадке тайны Архитектора, но завершить расследование этого дела не получается из-за отсутствия важной информации, владеть которой мог только герой Антона Васильева Павел Семёнов, убитый в финале прошлого сезона… К своим ролям вернутся Дмитрий Паламарчук, Виктория Маслова, Андрей Гульнёв и другие.

© кадр из сериала «Невский»

Генерал Кондратьев (Андрей Коровниченко) возвращается на прежнюю должность, и его конфликт с полковниками Андреем Михайловым (Андрей Гульнёв) и Юрием Окунько (Николай Горшков) обретает новый виток. В это время в городе происходит несколько жестоких преступлений, но личность убийцы установить не получается даже несмотря на усилия полицейских и криминальных авторитетов, которые после ухода Алексея Фомина (Дмитрий Паламарчук) так и не смогли разделить сферы влияния. Получив оперативную информацию о местонахождении преступника, Михайлов пытается лично задержать его, но попадает в смертельную ловушку.

Дмитрий Паламарчук: «Знаете, вот в восьмой раз мы стартуем, и у меня впервые появилось удивительное ощущение значимости того, что мы собираемся сделать. Не знаю, с чем это связано. Возможно с тем, что в последнее время я часто встречал людей, которые высказывали своё восхищение проектом и говорили мне, насколько большое значение этот проект имеет для них, насколько он стал неотъемлемой частью их жизни. Восьмой сезон – это уже серьезная проверка на состоятельность проекта, на его стабильность, немногие проекты, грубо говоря, доживают до восьмого сезона, и удержать это всё, не растерять, не схалтурить, вот это, наверное, будет главной и самой основной задачей, которую хочется в этом сезоне постараться выполнить. Ну и, конечно, было очень радостно встретить партнеров по сериалу».

Сотрудники ФСБ близки к завершению расследования дела Архитектора. Несмотря на то, что все участники преступной группировки установлены, следователи уверены, что в деле остались вопросы, ответить на которые могут только погибший Павел Семёнов (Антон Васильев) и его жена Татьяна Белова (Виктория Маслова), которая скрывается от следствия. Сотрудники ФСБ начинают розыск Беловой, ещё не представляя, какие тайны хранит в себе «наследство Архитектора» и какую цену многим придётся за него заплатить…

Напомним, впервые история об оперативнике Павле Семёнове вышла на НТВ в 2016 году, всего в эфир вышло семь сезонов, каждый из которых демонстрировал отличные показатели.