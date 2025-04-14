Что известно о премьере комедии «Мое любимое привидение»

Телевизионная премьера фильма «Мое любимое привидение» состоится на «vijuTV1000 русское» 20 апреля 2025 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в семейной комедии режиссера Анарио Мамедова исполнили Ян Цапник, Виталия Корниенко, Марк Богатырев, Федор Федотов, Павел Ворожцов, Дарья Петриченко и др.

© скриншот из фильма «Мое любимое привидение»

- Талантливый, но несостоявшийся драматург Митя (Федотов) обнаруживает в своей квартире незваных гостей — своенравную 13-летнюю Нику (Корниенко) и ее старшую сестру, актрису Дашу (Петриченко), - сообщается в синопсисе. - Пытаясь выселить новых жильцов, Митя понимает, что стал призраком, а Ника — единственная, кто его видит. Сможет ли он исполнить свою задумку, вернуться к жизни и обрести свою любовь?

В российский прокат фильм «Мое любимое привидение» вышел в сентябре 2024 года.