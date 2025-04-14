«Мечтают заполучить рынок». Китайские фильмы могут завоевать Россию

Китайские кинопроизводители мечтают заполучить российский рынок, но наши зрители привыкли к западной продукции, сказала в эфире НСН Нина Ромодановская. Китайское кино до сих пор остается экзотикой для российских зрителей, при этом отдельные блокбастеры могут быть популярны, объяснила в интервью НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

Министр культуры РФ Ольга Любимова ранее заявила, что Россия и Китай хотят увеличить объемы совместного кинопроизводства. По ее словам, китайские прокатчики с интересом относятся к российским фильмам. Ромодановская отметила, что на российском рынке пока осторожно относятся к картинам из КНР.

«На завершившемся совсем недавно World Content Market был открыт большой китайский павильон, на котором были представлены Государственное управление радио и телевидения Китая, а так же Шанхайская медиагруппа. Китайские кинопроизводители мечтают заполучить российский рынок, но, на мой взгляд, для российского зрителя, который привык к западной продукции, этот контент слишком экзотичен. А кинопродукция, объемы которой хотят увеличить наши восточные соседи, - дело чрезвычайно сложное и в плане менталитета, и в плане языка, и в плане ресурсного обеспечения. Для этого должен быть общий культурный код, чтобы кино нравилось зрителям обеих стран», - сказала главред «ПрофиСинема».

Она также объяснила, чем отличаются китайские проекты для внутреннего и мирового рынка.

«Китайские фильмы в России востребованы очень избирательно. Чисто китайские проекты малоинтересны, но когда китайская кинопромышленность делает фильмы для глобального рынка, это кино у нас тоже бывает востребовано. Оно снимается с актерами, которые более известны в мире, сюжеты берутся уже не национальные, а более понятные, интернациональные и так далее. Пока мы видим только государственные инициативы, в основном с китайской стороны. А сообщений о совместных проектах еще нет, их в принципе не может быть много. Так как такое кино могут производить только очень опытные продюсеры. Не начнут же все лидеры Фонда кино снимать только копродукцию с Китаем», - заключила собеседница НСН.

Ранее стало известно, что в России покажут китайский мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов» («Нэчжа 2»), который собрал в мировом прокате больше $2 млрд и стал самым кассовым анимационным проектом в истории, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».