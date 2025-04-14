Стартовали съёмки восьмого сезона детектива «Невский»

Компания «Триикс Медиа» объявила о старте съёмок восьмого сезона сериала «Невский». Производство продлится несколько месяцев, после чего шоу выйдет на телеканале ТНТ.

В продолжении сотрудники ФСБ приблизятся к разгадке тайны Архитектора, но завершить расследование этого дела не получается из-за отсутствия важной информации. В это время в городе происходит несколько жестоких преступлений, но личность убийцы установить не получается, даже несмотря на усилия полицейских и криминальных авторитетов, которые после ухода Алексея Фомина так и не смогли разделить сферы влияния.

Главные роли в шоу исполнят Андрей Гульнев, Сергей Кошонин, Виктория Маслова, Анастасия Забирова и другие актёры. Режиссёром выступит Денис Нейманд («Блонды»).