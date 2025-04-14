Мультфильм «Царь царей» покажут в России в мае

Локализованный трейлер и дату выхода в российский прокат анимационного фильма «Царь царей» (The King of Kings) обнародовала 14 апреля 2025 года кинокомпания «Атмосфера кино». Мультфильм снят корейским режиссером Чаном Сон Хо и американской Angel Studios по мотивам романа Чарльза Диккенса «Жизнь Господа нашего Иисуса Христа». В оригинале персонаже озвучили Пирс Броснан, Ума Турман, Кеннет Брана, Оскар Айзер, Марк Хэмилл, Форест Уитакер, Бен Кингсли и другие.

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- Отец рассказывает своему сыну величайшую историю мира, и то, что начинается как сказка на ночь, становится повествованием, меняющим его жизнь, - сообщается в синопсисе. - Благодаря яркому воображению мальчик погружается в увлекательный мир чудес, который откроет для него непреходящую силу надежды и любви.

В мировой прокат мультфильм вышел 10 апреля, в российский выйдет 15 мая.