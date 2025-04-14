Названа дата выхода фильма «Самозванцы» по мотивам «Бориса Годунова»

Дебютный фильм режиссера Марии Рейзен "Самозванцы" по мотивам "Бориса Годунова" Александра Пушкина выйдет в прокат 5 июня, накануне дня рождения писателя, сообщили ТАСС создатели фильма.

© РИА Новости

"Фильм "Самозванцы" с Линдой Лапиньш, Сергеем Шакуровым и Александром Адабашьяном в главных ролях выйдет в российский прокат 5 июня 2025 года, накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина", - рассказал собеседник агентства.

Картина участвует в конкурсной программе "Русские премьеры" 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Сценарий фильма написал режиссер, продюсер кино и телевидения, кинокритик, директор и главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков при участии Георгия Лордкипанидзе, который также выступил одним из продюсеров фильма.

Производством ленты занимались компании "Русские исторические медиа" совместно с "Централ Партнершип". Фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Прокатчик картины - "Централ Партнершип".

Оператор-постановщик картины - Михаил Агранович ("Крейцерова соната", "В круге первом", "Иван Денисович"), художник-постановщик - Евгений Митта ("ВМаяковский", "Прогулка", "Восемь с половиной долларов"). Музыку к фильму написал заслуженный деятель искусств Российской Федерации, пятикратный лауреат премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая музыка к фильму" Юрий Потеенко ("Обитаемый остров", "Черная молния", "Анна Каренина. История Вронского"). В роли продюсеров фильма выступили Георгий Лордкипанидзе, Дмитрий Рощин, Вадим Верещагин.