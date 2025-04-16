Вышел трейлер продолжения «Секса в большом городе»

HBO Max опубликовал трейлер третьего сезона сериала «И просто так». Это продолжение «Секса в большом городе», но только в формате шоу.

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Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Третий сезон сериала «И просто так» продолжит историю Кэрри, Миранды и Шарлотты уже после событий культового сериала «Секс в большом городе». К главным ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Как рассказал создатель сериала Майкл Патрик Кинг, третий сезон можно считать мягким перезапуском шоу — многие сюжетные линии получат свежее развитие, сами героини встретят других возлюбленных и «начнут новую жизнь».

Новые серии начнут выходить 29 мая на сервисе HBO.