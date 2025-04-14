Расписание выхода сериала «Про это самое» от ТНТ
Уже 14 апреля стартует сериал «Про это самое». Комедийное шоу расскажет историю Мити, который после восьми лет учёбы в медицинском вузе возвращается в родное село Озёрное. Родные, друзья и все жители деревни оказываются в шоке, когда узнают, что, Митя занимается… сексологией. Для консервативного села это настоящий шок. Отец в гневе, соседи в ужасе, клиенты – в дефиците. Но Митя не сдаётся. Он знает, что может помочь людям, которые поколениями избегали разговоров о сексе, семейных отношениях и телесных границах.
Первый сезон «Про это самое» составят 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 24 апреля.
Расписание выхода сериала «Про это самое» от ТНТ
Эпизод, Дата выхода
- 1-я серия 14 апреля
- 2-я серия 14 апреля
- 3-я серия 15 апреля
- 4-я серия 15 апреля
- 5-я серия 16 апреля
- 6-я серия 16 апреля
- 7-я серия 17 апреля
- 8-я серия 17 апреля
- 9-я серия 21 апреля
- 10-я серия 21 апреля
- 11-я серия 22 апреля
- 12-я серия 22 апреля
- 13-я серия 23 апреля
- 14-я серия 23 апреля
- 15-я серия 24 апреля
- 16-я серия 24 апреля