Уже 14 апреля стартует сериал «Про это самое». Комедийное шоу расскажет историю Мити, который после восьми лет учёбы в медицинском вузе возвращается в родное село Озёрное. Родные, друзья и все жители деревни оказываются в шоке, когда узнают, что, Митя занимается… сексологией. Для консервативного села это настоящий шок. Отец в гневе, соседи в ужасе, клиенты – в дефиците. Но Митя не сдаётся. Он знает, что может помочь людям, которые поколениями избегали разговоров о сексе, семейных отношениях и телесных границах.

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Первый сезон «Про это самое» составят 16 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 24 апреля.

Расписание выхода сериала «Про это самое» от ТНТ

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