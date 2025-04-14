Стал известен актерский состав сериала «Гарри Поттер»

Компания HBO раскрыла частичный актёрский состав будущего сериала «Гарри Поттер». Как ранее сообщали зарубежные СМИ, второстепенные роли достались в основном известным британским актёрам.

© Focus Features

Что касается главных ролей, то в HBO пока не готовы назвать исполнителей Гарри, Рона и Гермионы.

Альбус Дамблдор — Джон Литгоу

© Focus Features

Минерва Макгонагалл — Джанет Мактир

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Северус Снейп — Паапа Эссьеду

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Рубеус Хагрид — Ник Фрост

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Аргус Филч — Пол Уайтхаус