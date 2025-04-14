Стал известен актерский состав сериала «Гарри Поттер»

Стало известно, кто сыграет Снейпа, Хагрида и других героев в сериале «Гарри Поттер»
Компания HBO раскрыла частичный актёрский состав будущего сериала «Гарри Поттер». Как ранее сообщали зарубежные СМИ, второстепенные роли достались в основном известным британским актёрам.
Что касается главных ролей, то в HBO пока не готовы назвать исполнителей Гарри, Рона и Гермионы.
Альбус Дамблдор — Джон Литгоу
© Focus Features
Минерва Макгонагалл — Джанет Мактир
© Netflix
Северус Снейп — Паапа Эссьеду
© NBC Universal
Рубеус Хагрид — Ник Фрост
© Amazon
Аргус Филч — Пол Уайтхаус
© Кадр из фильма