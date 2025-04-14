«Мы убили кино». Актер Эйдельштейн высказал мнение об «Аноре»

Российский актёр Марк Эйдельштейн дал большое интервью YouTube-каналу «Вписка». В нём звезда «Сто лет тому вперёд» рассказал о своём карьерном пути и важных изменениях, произошедших с ним за последние годы.

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Во время разговора речь в том числе зашла об «Аноре» — самой известной работе Эйдельштейна. Марк признался, что русский дубляж картины «убил кино», и призвал зрителей смотреть ленту исключительно в оригинале с субтитрами.

Мы убили кино, когда его дублировали. Выбор стоял такой: либо мы его будем дублировать, либо кто-то это сделает за нас. Но дублировать его в любом случае было нельзя, потому что ценности фильма — в разных языках, в столкновении разных культур, в разных ритмах. И вот если чуваки ругаются матом на армянском, то режиссёр Шон [Бейкер] оставляет его, не зная, что они говорят, потому что он уважает идентичность. Когда мы всё это перевели на русский язык, это потерялось. Без дизреспекта компании, которая выкупила кино, но как будто бы в дубляже это смотреть нельзя. Пожалуйста, смотрите кино в оригинале.

Премьера фильма «Анора» в России состоялась в октябре 2024 года. Лента собрала в прокате около 271 млн рублей и стала триумфатором «Оскара»-2025.